Greta Thunberg regressa à escola após um ano a defender o clima

A jovem ativista sueca Greta Thunberg está de regresso à escola, um ano depois de ter suspendido os estudos para empreender uma viagem mundial pela defesa do clima.

"O meu ano de intervalo escolar acabou. É muito bom poder voltar à escola", disse a ativista sueca de 17 anos, juntando uma foto sorridente ao "post" no Twitter em que anuncia o regresso aos estudos.

Greta Thunberg, fotografada com as mãos no guiador de uma bicicleta, não revelou em que cidade e escola vai continuar os estudos, interrompidos em junho de 2019.

Desde que deixou de ir à escola, Thunberg viajou pelo Mundo alertando para as consequências do aquecimento global, em campanha contra os perigos do uso (e abuso) de combustíveis fôsseis, que a levariam à conferência do clima organizada pelas Nações Unidas, COP25, no Chile.

A instabilidade política naquele país da América do Sul motivou a mudança da COP25 para a capital de Espanha, Madrid, quando a jovem estava já na América do Norte, para onde viajou em barco à vela, para assinalar o impacto das viagens de avião no clima.

Regressou à Europa à boleia num catamarã de um casal australiano, tendo parado em Portugal. Foi recebida em Lisboa pelo presidente da autarquia, Fernando Medina, e pelo presidente da comissão parlamentar do ambiente, José Maria Cardoso, do Bloco de Esquerda.