Greta Thunberg termina greve às aulas de sexta-feira

A jovem ativista climática sueca Greta Thunberg anunciou, esta sexta-feira, que termina a sua greve escolar, uma vez que concluiu o ensino secundário.

"Terminei o ensino secundário, o que significa que não poderei fazer mais a greve escolar pelo clima. Esta é minha última (greve às aulas)", disse a sueca de 20 anos no Twitter.

Agora, a fundadora do movimento "Fridays for Future" (Sextas-Feiras pelo Futuro) espera envolver-se noutras formas de protesto. "Vou continuar a protestar às sextas-feiras, embora tecnicamente não seja uma greve escolar", explicou.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I"ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

Thread pic.twitter.com/KX8hHFDyNG - Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 9, 2023

Desconhecida por todos, Greta Thunberg tinha apenas 15 anos quando se sentou pela primeira vez do lado de fora do Parlamento sueco numa sexta-feira de agosto de 2018 com uma faixa onde se lia "Greve escolar pelo clima".

Em poucos meses, de Berlim a Sydney e de São Francisco a Joanesburgo, outros jovens seguiram seus passos. Assim nasceu o movimento "Fridays for Future".

"Quando comecei a fazer greve em 2018, nunca imaginei que causaria esse impacto", reconheceu a ativista esta sexta-feira. "Em 2019, milhões de jovens" não frequentaram a escola às sextas-feiras "pelo clima" e "inundaram as ruas em mais de 180 países", destacou.