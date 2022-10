Greve geral em França piora caos causado pela paralisação nas refinarias

A.I.M Hoje às 13:00 Facebook

Protestos iniciados esta terça-feira não estão a ter grande impacto no funcionamento dos transportes e das escolas, mas já se registaram várias manifestações por todo o país. Paralisação nas refinarias continua.

França acordou, nesta terça-feira, com uma greve que está a afetar o setor público, as escolas e os transportes, podendo prolongar-se por vários dias e alastrar-se a outros setores. Os sindicatos exigem uma subida dos salários e o fim da requisição civil decretada pelo Executivo, que tem como objetivo minimizar os efeitos da paralisação nas refinarias, que já dura há cerca de três semanas.

Apesar da circulação de transportes não estar a ser especialmente afetada nas grandes cidades, e das aulas também estarem a decorrer dentro da normalidade, já que, segundo o Ministério da Educação, apenas 6% dos professores optaram por fazer greve, foram registadas manifestações em várias cidades do país, como Paris, Marselha e Estrasburgo.

Ainda que se note uma adesão moderada por parte dos trabalhadores, a paralisação desta terça-feira vem agravar o ambiente de caos social em que o país tem estado mergulhado nas últimas semanas no seguimento da greve nas refinarias, que provocou um cenário de escassez de combustíveis em várias regiões gaulesas.

Com receio de que os transportes funcionassem a meio gás, levando a população a recorrer ao uso de viaturas próprias para se deslocar para o trabalho, os motoristas apressaram-se a para encher os depósitos dos camiões, prejudicando o abastecimento em cerca de 30% dos postos de gasolina, o que tem um efeito indireto, mas imediato, em todos os setores da economia francesa.

O protesto iniciado esta terça-feira, e convocado pela Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), pela Federação Sindical Unitária (FSU) e pela União Sindical Solidários, ocorre depois dos trabalhadores de várias refinarias lideradas pelo grupo TotalEnergies voltarem a estender a greve, já que, esta segunda-feira, o Governo francês decidiu fazer novas requisições civis para amenizar a situação nos postos de abastecimento de combustível, o que enfureceu ainda mais os sindicatos.

Os representantes da CGT da TotalEnergies, em greve há três semanas, irão reunir-se ao final do dia para determinarem o seguimento a dar ao movimento de reivindicações salariais. "Vamos ver se continuarmos ou não. Dependerá em particular do dia de hoje. Vamos ver se isto é suficiente para impulsionar o movimento. Em última análise, são os funcionários que vão votar", disse à AFP o responsável da CGT, Eric Sellini.

De acordo com a imprensa francesa, a greve desta terça-feira acontece numa altura em que o Parlamento está prestes a debater a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, que terá o chumbo garantido da oposição.

De recordar que com uma maioria relativa na Assembleia Nacional, a coligação de Emmanuel Macron precisaria da abstenção ou da aprovação de outras bancadas políticas para avançar com a proposta. Caso isso não aconteça, o que é o mais provável, o Governo tem o poder de ativar um artigo da Constituição que permite avançar com a legislação mesmo sem o aval dos deputados. No entanto, esta opção poderá levantar ondas de contestação.