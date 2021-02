JN Hoje às 17:06 Facebook

Jackie Weaver foi nomeada para conduzir uma reunião do equivalente a uma junta de freguesia, em Handforth, mas estava longe de imaginar os instantes de confusão que a esperavam. Manteve a calma, baniu quem quis da conversa e, agora, é a "estrela" do encontro.

Não é o mais recente sucesso da Netflix, mas rapidamente se transformou num dos vídeos mais famosos deste confinamento em Handforth, no Reino Unido.

Se, para muitos, os encontros do poder local não passam de longos e sonolentos diálogos, desta vez, a situação foi bem diferente. Numa reunião Zoom daquela freguesia inglesa, que pertence a Cheshire, realizada a 10 de dezembro, não faltaram insultos, palavrões, momentos de histeria e até "expulsões". Escusado será dizer que o vídeo rapidamente se tornou viral, funcionando como uma espécie de metáfora dos tempos que o mundo atravessa, em plena pandemia.

O início da conversa foi logo conturbado, com um dos vereadores - cujo microfone estava ligado, embora a imagem ainda não aparecesse - a sussurrar palavrões enquanto Jackie Weaver procurava dirigir a sessão. Os ânimos seguiram exaltados, com trocas de acusações e telefonemas atendidos durante a reunião.

A forma calma como Weaver permaneceu na ligação não passou despercebida aos internautas, que lhe endereçaram rasgados elogios. Ainda que, como explicou à BBC, só tenha sido chamada para "apoiar" os vereadores, acabou por ser a "estrela" do encontro, banindo alguns dos membros da conversa.

Um deles foi o próprio presidente, Brian Tolver, que, a certa altura, diz a Jackie Weaver para parar de falar. "Não tem autoridade para falar aqui", atirou, sendo imediatamente removido da chamada e colocado numa "sala de espera virtual".

Em reação à saída de Tolver, o vice-presidente, Aled Brewerton, acompanhado de outro participante, gritou que assumiria ele o comando da reunião e acabou também "expulso" do encontro.

Entretanto, outra vereadora, Susan Moore, pediu "civismo" aos colegas, desencadeando uma onda de gargalhadas e comentários depreciativos. Conclusão: mais duas pessoas enviadas para a "sala de espera virtual".

E na verdade, os restantes elementos acabaram por votar contra o regresso dos três homens à conversa. Apesar de reconhecer que a maior parte dos encontros da junta não é "tão emocionante", Jackie Weaver encara com boa disposição a reação pública ao seu desempenho. Já há inclusivamente camisolas estampadas, ironicamente, com a frase: "Tu não tens autoridade aqui, Jackie Weaver".

"Há um elemento de intimidação e mau comportamento nos conselhos locais e nós estamos a trabalhar muito para combater isso", explicou.

Ainda assim, Brian Tolver assegura que não se arrepende minimamente da forma como se dirigiu a Jackie. "Ela não tinha status para falar a não ser quando convidada", defendeu, acrescentando não ter memória de "outra reunião, em qualquer lugar, que tivesse sido assumida por um membro não qualificado do público".

De referir que os "council" são o nível mais baixo do governo local em Inglaterra, podendo ser equiparados às freguesias, em Portugal. No final do encontro, os participantes discutiram se a gravação da conversa deveria ser divulgada. "Acho que isto se vai tornar viral", apostou um deles. E acertou.