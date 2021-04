Grupo armado ataca posto policial no centro de Moçambique

JN/Agências Hoje às 16:41 Facebook

Um grupo armado atacou um posto policial na província de Tete, disse à Lusa fonte da Polícia da República de Moçambique naquela província do centro do país.

Segundo a chefe do Departamento das Relações Públicas do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Tete, Deolinda Matsinhe, o ataque ocorreu na madrugada de sábado e o grupo, em número desconhecido, terá disparado vários tiros contra o posto policial de Caphirizange, no distrito de Moatize.

"Dispararam e puseram-se em fuga. Não sabemos se era uma tentativa de assalto ao posto ou tinham um alvo específico", declarou Deolinda Matsinhe, acrescentando que não houve vítimas nem feridos.

De acordo com a fonte, as autoridades moçambicanas fizeram buscas para tentar localizar os atacantes. "O trabalho para a localização deste grupo continua. O objetivo é compreender o que realmente os indivíduos pretendiam e quem eram", para depois tentar a "sua responsabilização", concluiu Deolinda Matsinhe.