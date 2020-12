Novo assalto a bancos por grupo armado no Brasil com explosivos e reféns

JN Hoje às 11:11, atualizado às 11:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo fortemente armado cercou o quartel da Polícia Militar na cidade de Cametá, no Pará, Brasil, esta quarta-feira de madrugada. Os atacantes fizeram reféns, atacaram agências bancárias e pelo menos uma pessoa morreu.

Os moradores de Cametá, cidade com 140 mil habitantes, divulgaram nas redes sociais vídeos onde são ouvidos vários disparos e pediram ajuda às autoridades.

"Peço a todos que fiquem nas suas casas", apelou o autarca da cidade, Waldoli Valente, citado pelo "Folha de São Paulo".

Esta quarta-feira de madrugada, um grupo fortemente armado cercou o quartel da Polícia Militar de Cametá impedindo que os agentes saíssem e atacou pelo menos duas agências bancárias com explosivos.

Várias pessoas que estavam em bares foram feitas reféns e usadas pelos criminosos como escudos humanos para se movimentarem, revela o portal G1.

"São aproximadamente 30 homens armados. [Oiço] muito tiro aqui perto de casa. Os polícias estão encurralados no quartel. Tem muita explosão também", descreveu o morador Fabrício Alves ao "Folha de São Paulo".

Segundo o autarca local, pelo menos uma pessoa morreu durante esta ação criminosa que durou cerca de uma hora. Os atacantes fugiram usando carros e barcos pelo rio Tocantins.

Este assalto ocorre depois de um outro, na noite de segunda-feira, ao Banco do Brasil em Criciúma, no qual participaram pelo menos 30 assaltantes com dez veículos e armamento do tipo militar.

"Não mediremos esforços para que o quanto antes seja retomada a tranquilidade e os criminosos sejam presos", afirmou Helder Barbalho, governador do Pará.