Grupo de assaltantes rouba agência do Banco do Brasil ao estilo "Casa de Papel"

Cerca de 30 pessoas assaltaram, esta segunda-feira à noite, uma agência do Banco do Brasil no Centro de Criciúma, em Santa Catarina, Brasil. O assalto ao estilo da série espanhola, "Casa de Papel", durou quase duas horas.

O grupo de assaltantes, fortemente armado, invadiu o prédio da agência bancária para roubar o cofre da tesouraria.

Na fuga, deixaram uma parte do dinheiro espalhada pelas ruas. O valor levado e abandonado ainda não foi calculado, mas, até agora, foram encontrados cerca de 300 mil reais, mais de 47 mil euros.

A quadrilha bloqueou algumas artérias da cidade com carros a arder e fez reféns seis trabalhadores do Departamento de Trânsito e Transporte de Criciúma, adianta o jornal brasileiro G1.

O grupo de reféns ficou durante duas horas, sentado no meio da estrada, seminus. Três deles foram obrigados a auxiliar os criminosos no transporte das malas de dinheiro do banco até os veículos de fuga. O grupo foi libertado sem ferimentos.

"Nunca houve um assalto com esta dimensão, com esta violência e isso faz-nos acreditar que terá sido pessoas de fora a praticar o crime", afirmou Anselmo Cruz, titular da Delegacia de Roubos e Antissequestro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais de Santa Catarina.

No assalto foram usados, pelo menos dez carros de luxo, que acabaram por ser apreendidos, horas depois, num milharal de uma propriedade privada em Nova Veneza, a noroeste de Criciúma.

De acordo com a Polícia Civil, quatro homens foram detidos pelo furto do dinheiro - abandonado pelos criminosos pelas ruas. Os suspeitos foram encontrados num apartamento com mais de 810 mil reais, 1238 mil euros, dentro de duas malas.

Os criminosos deixaram ainda 30 quilos de explosivos em alguns pontos de Criciúma.

Segundo o G1, duas pessoas ficaram feridas durante o assalto.