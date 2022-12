Grupo de refugiados rohingya chegou de barco à Indonésia

JN/Agências Hoje às 17:44 Facebook

Um novo grupo de refugiados da minoria étnica muçulmana rohingya desembarcou, esta segunda-feira, numa praia na província de Aceh, no norte da Indonésia, após várias semanas no mar, informaram as autoridades locais.

Pelo menos 185 pessoas - homens, mulheres e crianças - que estavam a bordo de uma frágil embarcação de madeira chegaram à praia de Ujong Pie, em Muara Tiga, uma vila costeira no distrito de Pidie, em Aceh, segundo as mesmas fontes, que relataram que as pessoas estavam desidratadas e exaustas.

As autoridades dos serviços de imigração e a polícia tentam agora identificar estes refugiados, para determinar se fazem parte do grupo de 190 'rohingyas' que, segundo as Nações Unidas, estariam à deriva num pequeno barco há cerca de um mês.

Ao longo das últimas semanas, a embarcação foi avistada ao largo da costa da Tailândia, da Malásia, da Indonésia e da Índia, no mar de Andaman e no estreito de Malaca, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo.

Milhares de 'rohingyas', uma minoria muçulmana violentamente perseguida em Myanmar (antiga Birmânia), país predominantemente budista, arriscam a vida todos os anos em longas e dispendiosas viagens marítimas, muitas vezes em barcos improvisados, para tentar chegar à Malásia ou à Indonésia.

Na sexta-feira, o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) apelou ao resgate dos refugiados, mencionando relatos que indicavam que as pessoas estavam a viajar em péssimas condições, com comida ou água insuficientes.

"Muitas são mulheres e crianças, com relatos de até 20 pessoas a morrer na embarcação", alertou então a agência das Nações Unidas.

Na sexta-feira, um outro grupo de 58 'rohingyas' -- todos homens -- tinha chegado à aldeia de Ladong, no distrito de Aceh Besar.

Azharul Husna, que lidera a delegação de Aceh do KontraS - um grupo de direitos humanos indonésio - disse que todos os homens do grupo possuíam cartões do ACNUR, de campos de refugiados no Bangladesh, e partiram em busca de uma vida melhor na Malásia.

Husna disse que os 58 refugiados deixaram Cox's Bazar, um dos maiores campos de refugiados do mundo localizado no Bangladesh, para trabalharem em plantações na Malásia.

Embora a Indonésia não seja signatária da Convenção de Refugiados de 1951 das Nações Unidas, o ACNUR disse que um regulamento presidencial de 2016 permite uma base legal que rege o tratamento de refugiados em barcos em perigo perto do território indonésio.

No mês passado, 219 refugiados da minoria étnica muçulmana '.rohingya' foram resgatados na costa do distrito de North Aceh a bordo de dois barcos