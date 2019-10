Grupo holandês adia festa de despedida do Reino Unido da UE por falta de dinheiro

Hoje às 14:56 Facebook

A festa de despedida do Reino Unido numa praia da Holanda prevista para 31 de outubro foi adiada, não devido ao pedido britânico para um novo adiamento, mas por falta de financiamento.

Os organizadores da festa "Brexit aan Zee" anunciaram que o evento foi adiado para 2020, em data a anunciar.

A ideia da festa partiu de uma mensagem publicada em agosto nas redes sociais que se tornou viral e levou à organização de uma grande festa, com música ao vivo e roulottes de especialidades europeias.

O local escolhido foi Wijk aan Zee, uma praia do Mar do Norte próxima de Amesterdão.

Milhares de pessoas declararam-se interessadas no evento e algumas pagaram bilhete, no valor de 19,73 euros, em referência ao ano de adesão do Reino Unido à União Europeia (UE), 1973.

"Organizar um evento desta escala em dois meses e meio revelou-se ambicioso", explicou à imprensa Ron Toekook, um dos organizadores.

"Não foi possível reunir num espaço de tempo tão curto os financiamentos necessários", explicou.