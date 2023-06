Grupo indígena da Indonésia pede desconexão da internet

Robert Sousa Ontem às 22:26 Facebook

A comunidade Baduy, que vive na região Sudeste da província de Banten, na ilha de Java, remeteu ao Governo do país, esta semana, um pedido de retirada da rede mundial de computadores em toda a área em que residem, com a intenção de mitigar os "impactos negativos" do Mundo online, de acordo com autoridades locais.

Os Baduy, uma comunidade indígena com cerca de 26 mil pessoas, dividem-se em dois grupos principais: os "tangtu", que na tradução literal significa "Baduy internos", uma classe reclusa que escolheu rejeitar os subterfúgios da vida contemporânea; e os "panamping", um grupo que parcialmente adota a tecnologia e alguns costumes modernos, como o dinheiro e a escolaridade, conhecidos como os "Baduy externos".

De acordo com a agência AFP, que teve acesso à carta enviada pelos "tangtu" - apelidados de "Amish da Ásia" pelos média ocidentais -, o grupo solicitou às autoridades locais que desligassem o sinal de internet ou desviassem as torres de telecomunicações, erguidas próximo do seu território, para que o sinal não chegasse aos vilarejos Baduy. Representantes da comunidade argumentam que as torres podem ameaçar o ostracismo e o seu estilo de vida, além de tentar os mais jovens a utilizar a rede virtual.