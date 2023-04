Guarda Costeira italiana resgata 42 pessoas ao largo da ilha de Lampedusa

JN/Agências Hoje às 15:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A Guarda Costeira italiana resgatou esta terça-feira 42 migrantes numa embarcação em dificuldades ao largo da ilha siciliana de Lampedusa.

O grupo de migrantes, oriundos da Nigéria, Costa do Marfim, Guiné, Serra Leoa, Burkina Faso e da Libéria, tinha partido da Tunísia na segunda-feira. O grupo incluía 10 mulheres e um menor, de acordo com as autoridades italianas.

Ao desembarcar em Lampedusa, os migrantes resgatados foram levados para o centro de Contrada Imbriacola que atualmente abriga 520 pessoas, apesar de ter uma capacidade máxima para menos de 400.

PUB

O chefe do departamento de liberdades cívicas e imigração do Ministério do Interior italiano, Valerio Valenti, visitou hoje Lampedusa para abordar problemas relacionados com a receção e transferência de migrantes e refugiados que chegam à ilha.

Itália é abrangida pela chamada rota do Mediterrâneo Central, uma das rotas migratórias mais mortais, que sai da Líbia, Argélia e da Tunísia em direção à Europa, rumo aos territórios italiano e maltês.