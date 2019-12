Guarda-redes lusodescendente morre aos 25 anos no Luxemburgo

Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Morreu este domingo um jovem luso-luxemburguês que atuava como guarda-redes num clube de futebol do Luxemburgo, o F. C. Jeunesse Junglinster.

Glenn Marques da Costa foi encontrado sem vida em casa, no sábado, ao que tudo indica vítima de um ataque cardíaco, noticia a imprensa local. A morte foi lamentada nas páginas de Facebook dos vários emblemas em que o lusodescendente jogou.

"O US Mondorf tem o triste dever de anunciar a morte do guarda-redes Glenn Da Costa. Lembramos quatro épocas cheias de boas lembranças. Os nossos pensamentos e condolências à família e aos seus entes queridos", escreveu o US Mondorf-les-Bains (décima posição do campeonato), onde Glenn esteve entre 2015 e o verão de 2019, quando saiu para integrar a equipa do Junglinister, que disputa a segunda divisão.

O atual treinador do jovem, citado por jornais luxemburgueses, disse que a equipa ficou "chocada" com a notícia e convocou um encontro com todo o plantel para prestarem homenagem ao guarda-redes.