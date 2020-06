Guardas negros e latinos proibidos de contactar com ex-polícia Derek Chauvin

JN/Agências Hoje às 09:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Oito guardas prisionais negros e latinos apresentaram uma queixa de discriminação contra a direção da prisão do Minnesota, por alegadamente terem sido proibidos de contactar com o ex-polícia Derek Chauvin, preso por provocar a morte ao afro-americano George Floyd.

De acordo com os órgãos de comunicação locais, citados pela agência de notícias Efe, as autoridades prisionais terão proibido o contacto destes oito guardas com o ex-polícia acusado da morte de George Floyd "por não serem brancos".

Na queixa, apresentada no Departamento do Direitos Humanos do Minnesota na passada sexta-feira, os guardas prisionais alegam que, quando Chauvin chegou às instalações do centro de detenção, a 29 de maio, o superintendente ordenou que todos os oficiais "de cor" abandonassem o piso onde estaria o recluso.

Os queixosos argumentam que os oficiais negros e hispânicos estão proibidos de ter contacto com Chauvin e foram substituídos por outros colegas.

George Floyd, de 46 anos, morreu a 25 de maio, em Minneapolis (Minnesota), depois de o então polícia Derek Chauvin lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção. A sua morte provocou uma onda de protestos nos Estados Unidos e em vários países do mundo.