Guerra aberta no Twitter: Musk sugeriu "plano de paz" e Zelensky não gostou

Elon Musk fez uma sondagem no Twitter com sugestões para acabar com a invasão da Rússia, incluindo a cedência de territórios ucranianos nas alternativas de resposta. Zelensky não gostou e fez a sua própria sondagem.

Na segunda-feira, o fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, pediu aos seus 107,7 milhões de seguidores do Twitter que votassem em ideias para acabar com a guerra na Ucrânia, sugerindo que uma das alternativas seria ceder território à Rússia " se essa for a vontade do povo". Musk também sugeriu que o mundo deveria reconhecer formalmente a Crimeia - anexada pela Rússia em 2014 - como parte da Rússia.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev"s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. - Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Em resposta, o líder ucraniano Volodymyr Zelensky publicou a sua própria sondagem, questionando os seguidores "que Elon Musk mais gostam". Nas alternativas lê-se "o que defende a Rússia" e "o que defende a Ucrânia".

Which @elonmusk do you like more? - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

A sondagem de Musk já atraiu mais de 2,6 milhões de votos, enquanto que 2,2 milhões de utilizadores votaram na publicação de Zelensky.

Recorde-se que o presidente russo Vladimir Putin já declarou quatro regiões ucranianas como parte da Rússia, após os chamados referendos denunciados como fraudulentos por Kiev e os seus aliados ocidentais. A Rússia não controla totalmente nenhuma das quatro regiões.

Críticas multiplicaram-se

Depois de ter sido publicada a polémica sondagem de Musk, multiplicaram-se as críticas no Twitter. O assessor presidencial ucraniano, Mykhaylo Podolyak, sugeriu um "plano de paz melhor" sob o qual a Ucrânia recuperaria os seus territórios, incluindo a Crimeia; a Rússia seria desmilitarizada e desnuclearizada; e "criminosos de guerra" enfrentariam um tribunal internacional.

.@elonmusk there is a better peace plan.



1. liberates its territories. Including the annexed Crimea.



2. undergoes demilitarization and mandatory denuclearization so it can no longer threaten others.



3. War criminals go through international tribunal.



Let"s vote? - Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022

Outros líderes europeus também manifestaram a sua oposição ao plano de Musk. "Caro @elonmusk, quando alguém tenta roubar as rodas do seu Tesla, isso não os torna proprietários legais do carro ou das rodas. Mesmo que afirmem que ambos votaram a favor", escreveu o presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda.

Já o mestre de xadrez russo Garry Kasparov escreveu: "Isto é idiotice moral, repetição da propaganda do Kremlin, uma traição à coragem e sacrifício ucranianos".

Musk convidado a visitar Kiev

No início da invasão da Rússia, a empresa de internet via satélite de Elon Musk enviou equipamentos para a Ucrânia, o que fez com que o empresário ganhasse popularidade no país e fosse convidado pelo presidente ucraniano a visitar Kiev quando a guerra com a Rússia acabar.