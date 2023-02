Guerra asfixia o desporto na Rússia

António M. Soares Hoje às 18:06 Facebook

Decisão do COI de manter Rússia e Bielorrússia afastadas dos Jogos de Paris pode ser a machadada em muitas carreiras de atletas olímpicos. No futebol, a federação pondera mudar-se para a Confederação Asiática de Futebol

O Comité Olímpico Internacional (COI) decidiu manter as sanções impostas à Rússia e à Bielorrússia, que proíbe os dois países de participar nos Jogos de Paris em 2024, prolongando assim as decisões implementadas em fevereiro do ano passado, reiterando ainda a sua condenação à guerra na Ucrânia. "Essas sanções foram implementadas em fevereiro de 2022 e foram reforçadas e confirmadas pela recente cúpula olímpica, a 9 de dezembro de 2022, e permanecem firmemente em vigor", refere o COI, à Lusa, aproveitando para reafirmar a "solidariedade inabalável" para com os atletas ucranianos e o compromisso de ajudar. "Todos queremos ver uma equipa forte da Ucrânia nos Jogos Olímpicos de Paris2024 e nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina d'Ampezzo 2026", refere o COI, revelando que "triplicou o fundo de solidariedade para que os atletas tenham todo o apoio para superar os enormes desafios que enfrentam para realizar o sonho olímpico", sendo que "cerca de três mil atletas já beneficiaram da ajuda que o fundo de solidariedade do COI está a oferecer por meio do comité olímpico da Ucrânia".

Esta decisão do Comité Olímpico Internacional ameaça agora o futuro dos atletas russos. Em declarações ao JN, Alexander Prosvetov, jornalista freelancer russo, garante que muitos atravessam dificuldades. "Estamos a falar de atletas que praticam modalidades com menor interesse comercial e que, por si só, já têm algumas dificuldades em condições normais. Os Jogos Olímpicos são mesmo decisivos, em muitos casos, para continuarem a receber verbas ou gerar fundos para competir e sem isso torna-se difícil de sustentar" explicou. O problema já era enorme na Rússia, "desde que muitas federações internacionais afastaram as seleções russas de diferentes modalidades dos grandes palcos internacionais. Portanto, aqui há uma situação muito complicada, porque os nossos atletas correm o risco de não conseguirem prepara-se, ou mesmo estando preparados, não terem como competir e isso vai tornar rapidamente a situação insustentável para a maior parte deles", acrescentou ainda, e não se espera que a situação venha a melhorar.