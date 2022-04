Guerra da Rússia "trama" expedição de velejador francês

Guilherme Lopes Hoje às 20:17 Facebook

O velejador francês Yvan Griboval, conhecido mundialmente por ter ganho sozinho a Volvo Ocean Race em 1986, teve de adiar a sua visita a Lisboa por um ano, para maio de 2023. As autoridades francesas proibiram-no de enviar mais dinheiro para a compra do barco, que ia ser construído na Rússia e seria financiado por bancos russos. A sua ideia é agora iniciar a viagem a partir da Tanzânia,com outro barco, em outubro de 2022.

João Leite, diretor geral da KSB em Portugal, a empresa que iria financiar a viagem, explicou ao JN que a aquisição do barco de 26 metros de comprimento, que Yvan Griboval ia usar na travessia de quatro oceanos, teve de ser cancelada devido à invasão russa da Ucrânia. "O barco, novo, ia ser fabricado na Rússia e financiado por bancos russos", afirma.

Originalmente, Yvan Griboval queria prosseguir com a expedição mesmo em clima de incerteza, tendo já efetuado os primeiros pagamentos às entidades russas. "Contudo, dias antes do início da viagem [prevista para 24 de março], as autoridades francesas informaram que não poderiam ser feitos mais pagamentos para bancos e empresas russas. Efetivamente, adiando a viagem", explicou João Leite.