Guerra na Ucrânia expõe falhas nos arsenais

Necessidade de prestar auxílio a Kiev colocou em evidência lacunas no seio dos exércitos. Especialista militar acusa Europa de viver "à sombra" da segurança fornecida pelos EUA.

A propósito do envio de armas para a Ucrânia, uma grande parte dos estados europeus viu serem expostas as fragilidades de cada arsenal nacional. As lacunas emergiram impetuosamente quando Volodymyr Zelensky suplicou por tanques pesados. Depois da resistência alemã em autorizar a entrega de Leopard 2 ao país invadido, chegou o desejado consenso, mas com ele emergiu outro problema: uma vasta fatia dos blindados disponibilizados pelas nações estava inoperacional. A luta pelo fornecimento de carros de combate a Kiev é a manifestação mais flagrante de uma realidade à qual o Velho Continente se agarrou: acreditar que a guerra terrestre em grande escala era coisa do passado.

"Como é que, ao fim de um ano de guerra, o material continua inoperacional? Ninguém consegue perceber. Do meu ponto de vista, isto tem a ver com o facto de termos [Europa] deixado cair as cadeias logísticas", analisa o major-general Arnaut Moreira, acrescentando que "a indústria de defesa europeia não tem capacidade imediata de reagir às necessidades que têm surgido".