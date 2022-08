Guerra na Ucrânia: "Os objetivos russos foram diminuindo"

Sandra Fernandes, professora na Universidade do Minho em entrevista ao JN.

URSS e Federação Russa têm tido intervenção em várias guerras de longa duração. Durante quanto tempo poderá ainda estender-se esta ofensiva?

A guerra russa na Ucrânia é comparável a outras ofensivas militares do ponto de vista dos meios e táticas empregues pela Rússia. No entanto, é uma guerra que se reveste de um valor simbólico específico, porque ocorre num espaço geopolítico onde Moscovo tem concentrado a afirmação dos seus interesses, identidade e poder. Numa visão neoimperial da sua dimensão euro-asiática, Moscovo conduz uma guerra com um valor simbólico assinalável. Apesar de o Kremlin ter reorientado os seus objetivos operacionais para uma escala menor na Ucrânia face aos desideratos iniciais, concentrando agora os seus ataques no Donbass e no Sul, os avanços na conquista territorial são mais lentos mas firmes.