Guiné-Bissau: Um país estilhaçado de golpes

José Miguel Gaspar Hoje às 09:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Anatomia de uma desgraça: 20 dias após a tentativa falhada de golpe de Estado apontada ao narcotráfico, sobram oito mortos e muita irresolução. O JN esteve com a viúva de um soldado caído e com uma mãe que tremeluz pelo filho perdido.

Amadu Djaló, 50 anos, motorista do ministro da Defesa da Guiné-Bissau, esteve seis horas a esvair-se em sangue depois de lhe tricotarem uma rajada de metralhadora na barriga que o deixou de entranhas expostas; às 6 horas da tarde estava falecido. A viúva Aua Sanha, muçulmana como ele e a maioria da população, recebeu cinco sacos de arroz e três caixas de óleo de compensação; atravessa agora o seu luto branco numa casinha de dubi, feita de lama e água, no pobre bairro de Plulobá, e o seu choro é seco, mudo e abdicado.

O corpo de Decker Filipe Imbaná, 29 anos, motorista e segurança do presidente Umaro Sissoco Embaló, ficou espedaçado em tantas partes que ninguém teve coragem de deixar a sua mãe, a católica Graciete, aproximar-se, ver e despedir-se do corpo do filho finado, o único que tinha cá (outros três abalaram para Lisboa). Decker foi atingido em cheio pelo relâmpago surdo duma bazuca e morreu em carne viva imediatamente, os retalhos irradiados na estrada.