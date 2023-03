Guterres em Bruxelas para "partilhar visões" sobre a guerra com a UE

JN/Agências Hoje às 11:07 Facebook

Twitter

Partilhar

António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), vai participar na reunião do Conselho Europeu para "partilhar visões" sobre a invasão da Federação Russa à Ucrânia.

Guterres chegou acompanhado pelo presidente do Conselho, Charles Michel, pelas 10.50 horas locais (9.50 horas em Portugal continental) e considerou que a participação na reunião desta quinta-feira, em Bruxelas (Bélgica), "demonstra a excelente cooperação entre a União Europeia [UE] e as Nações Unidas".

"A invasão russa está a provocar um tremendo sofrimento e tem um impacto gigantesco globalmente. Vamos aproveitar para partilhar visões", adiantou António Guterres.

PUB

O secretário-geral da ONU alertou para uma "tempestade perfeita" em "muitos países" constatável pelo agravamento dos principais indicadores da qualidade de vida: "Mais fome, mais pobreza, menos educação, menos serviços de saúde." E alertou: "estamos perto do ponto de rutura".

O presidente do Conselho Europeu, por seu lado, cumprimentou Guterres pela sua "liderança pessoal, especialmente na Iniciativa Grãos do Mar Negro" que permitiu já a exportação de mais de 23 milhões de cereais ucranianos, contribuindo para conter a subida dos preços dos bens alimentares. Charles Michel salientou que as Nações Unidas e a UE "têm muito em comum".

"Acreditamos na abordagem multilateral, no espírito de cooperação, na Carta das Nações Unidas e na lei internacional", salientou, em declarações à entrada para a cimeira europeia.

Na reunião do Conselho, os líderes da UE e Guterres terão "ocasião de debater alguns dos desafios dos nossos dias, como a guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia", mas ainda as alterações climáticas e a ajuda ao desenvolvimento.

É expectável que António Guterres aproveite o momento para abordar as sanções à Rússia e, particularmente, à Bielorrússia, pelo impacto global que poderá advir do bloqueio à exportação de fertilizantes.

De acordo com o site "Politico", que consultou fontes diplomáticas, a Lituânia está a dificultar "a obtenção de um acordo" que permita a exportação de fertilizantes da Bielorrússia. Em 2021, um voo da Ryanair com destino a Vílnius, capital da Lituânia, foi desviado para detenção de Roman Protasevich, opositor ao regime de Aleksandr Lukashenko.

A Lituânia e outros países como a Polónia têm insistido em sanções mais severas a Minsk e Moscovo como a maneira mais eficaz de forçar o fim do conflito na Ucrânia.