Guterres está no Iraque para promover paz e direitos humanos

JN/Agências Ontem às 23:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, aterrou esta terça-feira em Bagdade, capital do Iraque, para promover a paz, direitos humanos e o desenvolvimento sustentável do país.

A última visita de Guterres ao Iraque ocorreu há seis anos, pelo que aproveitará a recente deslocação para se reunir com vários funcionários do governo, incluindo o primeiro-ministro, Mohammed Shia Al Sudani, e reiterar o compromisso da ONU em apoiar o desenvolvimento de todos os iraquianos.

Enquanto estiver na capital iraquiana, o secretário-geral também se reunirá e ouvirá representantes de grupos de direitos da juventude e de mulheres e terá encontros com funcionários da ONU no país.

PUB

Na quinta-feira, o ex-primeiro-ministro português visitará um campo de deslocados internos e um centro de reabilitação no norte do país, e de lá partirá para Erbil, para um encontro com funcionários do governo regional do Curdistão, de acordo com o seu porta-voz Stéphane Dujarric.

"De lá, o secretário-geral seguirá para Doha, no Catar, para participar na Cimeira dos Países Menos Desenvolvidos e na 5.ª Conferência dos Países Menos Desenvolvidos (LDC5), onde defenderá a implementação do Plano de Ação de Doha, adotado durante a primeira parte da conferência LDC5 em março do ano passado", informou a ONU em comunicado.

Guterres enfatizará que o mundo "não tem um momento a perder, pois os países menos desenvolvidos estão presos no meio de uma onda crescente de crise, incerteza, caos climático e profunda injustiça global", acrescenta a nota.

O líder das Nações Unidas pedirá ainda aos países desenvolvidos que cumpram o seu compromisso de fornecer aos países menos desenvolvidos assistência climática e de desenvolvimento, entre outras medidas.