Guterres insta comunidade internacional a ajudar famílias atingidas por sismo

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, instou esta segunda-feira a comunidade internacional a ajudar milhares de famílias atingidas pelo sismo na Turquia e Síria, salientando que "muitas já necessitavam urgentemente de ajuda humanitária".

"Os meus sentimentos estão com o povo da Turquia e da Síria nesta hora de tragédia. Envio as minhas mais profundas condolências às famílias das vítimas e desejo rápida recuperação aos feridos. As Nações Unidas estão totalmente empenhadas em apoiar a resposta", disse Guterres em comunicado.

O líder da ONU informou ainda que as suas equipas já estão no terreno a avaliar as necessidades da população atingida e a prestar assistência, salientando que o número de vítimas deverá continuar a aumentar à medida que os esforços de resgate continuam.

Antes de Guterres apresentar perante a Assembleia Geral as suas prioridades para 2023, o plenário da ONU observou um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do terremoto.