Guterres regressa à Ucrânia para encontro com Zelensky e Erdogan

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, estará entre quinta e sexta-feira na Ucrânia para se encontrar com o chefe de Estado Volodymyr Zelensky e com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciaram fontes oficiais.

O encontro com Zelensky e Erdogan ocorrerá na quinta-feira na cidade ucraniana de Lviv (oeste), sendo que, no dia seguinte, Guterres visitará Odessa (sul), cujo porto está a ser utilizado para a exportação de cereais ucranianos através do acordo impulsionado pela própria ONU e pela Turquia.

Mais tarde, o chefe das Nações Unidas viajará para Istambul para visitar o Centro de Coordenação Conjunta que fiscaliza o cumprimento desse pacto, explicou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

"A convite do presidente Volodymyr Zelensky, o secretário-geral estará em Lviv na quinta-feira para participar numa reunião trilateral com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o líder ucraniano", disse Stéphane Dujarric durante um briefing à imprensa, especificando que António Guterres viajará posteriormente para Odessa e Turquia.

Ainda segundo Dujarric, espera-se que parte do encontro trilateral se concentre na revisão do funcionamento da iniciativa que possibilitou o desbloqueio das exportações de cereais pelo Mar Negro.

Além disso, o secretário-geral da ONU planeia realizar um encontro bilateral com o presidente ucraniano, no qual deverá abordar o estado geral do conflito, a necessidade de uma solução política e outras questões, como a situação na central nuclear de Zaporíjia e as tentativas de envio de uma missão de especialistas internacionais para avaliá-la no terreno, disse o porta-voz.

Guterres já esteve na Ucrânia no passado mês de abril, no âmbito de uma viagem em que passou também pela Turquia e Rússia e na qual abordou a evacuação da fábrica sitiada de Azovstal em Mariupol, onde estavam sitiados militares ucranianos, o que acabou por se concretizar poucos dias depois, com o apoio da ONU.

Nessa viagem, também começou a ganhar forma o acordo de exportação de cereais, que levou meses para se concretizar.