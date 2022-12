Há 40 portugueses retidos no Peru por causa dos protestos

JN Hoje às 12:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que tem notícia de 40 cidadãos portugueses que estão retidos no Peru devido ao encerramento dos aeroportos.

Em comunicado, o Governo garante que a embaixada em Lima está a acompanhar de perto a situação dos portugueses que ficaram sem conseguir regressar por causa da instabilidade política que se vive no país.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que está em contacto com os cidadãos e com as suas famílias para procurar uma saída em segurança do país, estando a articular a operação com outros representantes de países da União Europeia, que também têm pessoas retidas no país sul-americano.

PUB

Os portugueses retidos estão nas regiões de Cusco, Arequipa e Águas Calientes (Machu Pichu).

Os aeroportos e a circulação rodoviária e ferroviária foram encerrados.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros apela ainda a que os cidadãos portugueses no Peru evitem deslocações terrestres e desaconselha as viagens não essenciais ao país.