Há 42 vacinas contra a covid-19 a ser testadas em humanos

Há 42 vacinas para prevenir a covid-19 que estão a ser testadas em humanos e pelo menos 151 em fase pré-clínica (investigação em animais).

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), do total de vacinas que estão a ser testadas em humanos, nove já se encontram na fase 3, aquela que antecede a aprovação e que implica a realização de ensaios de segurança e eficácia em milhares de voluntários.

O último relatório da OMS, atualizado na passada sexta-feira, indica que entre as vacinas mais avançadas estão as das empresas norte-americanas Moderna e Novavax, da alemã BioNtech em parceria com a Pfizer, da Astrazeneca com a Universidade de Oxford, das empresas chinesas CanSino Biologics, Sinovac e dos institutos de Wuhan e de Beijing, bem como da multinacional Janssen.

Além destas, há vacinas, russas e chinesas, que terão sido aprovadas sem esperar pelos resultados dos ensaios da fase 3.

Apesar dos receios da comunidade científica, a Rússia aprovou em agosto a vacina Sputnik V desenvolvida pelo instituto Gamaleya, em Moscovo.