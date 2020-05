Há mais 244 vítimas mortais da covid-19 em Espanha. Total de recuperados é de 126 mil

Rita Neves Costa Hoje às 10:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Nas últimas 24 horas foram registadas mais 244 mortos pelo novo coronavírus em Espanha. Houve um aumento face ao dia anterior, em que se registaram mais 185 vítimas mortais. Há ainda mais 685 novos casos de infeção.

Os dados do Ministério da Saúde espanhol dão agora conta de um total de 25857 mortes desde o início da pandemia. Mais de 220 mil pessoas foram infetadas com o novo coronavírus neste país e 126 mil doentes já recuperaram da doença. O Congresso dos Deputados decide esta quarta-feira o prolongamento do estado de emergência.

O primeiro-ministro de Espanha já afirmou que seria "um erro absoluto" levantar estas restriçôes neste momento. Pedro Sánchez garantiu ainda que depois da crise sanitária será feito um "luto oficial" para todas as vítimas da covid-19 no país.