Há três dias que a Rússia regista recorde de mortes por covid-19

JN/Agências Hoje às 10:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A Rússia regista esta quinta-feira, pelo terceiro dia consecutivo, um novo máximo de mortes por covid-19, com 1195 óbitos, mais seis do que na quarta-feira.

Desde o início de novembro que a Rússia regista, de forma consecutiva, valores máximos relativos a óbitos por covid-19, apesar da população dispor de seis dias de férias pagas, por ordem do presidente Vladimir Putin, como medida para travar a pandemia.

Os números atuais fazem aumentar para 243.255 o total de óbitos por SARS-CoV-2 desde o princípio da crise sanitária.

De acordo com a base de dados Worldmeter, a Rússia é atualmente o primeiro país do mundo com mais mortes diárias pelo novo coronavírus, seguido da Ucrânia.

Moscovo é o foco principal da pandemia na Rússia e contabilizou 97 óbitos na terça-feira.

Em São Petersburgo, de acordo com o último balanço oficial, morreram 75 pessoas de covid-19.

Nas últimas 24 horas registaram-se 40.217 novas infeções nas 85 regiões do país. Em Moscovo detetaram-se 6305 daqueles casos e em São Petersburgo 3271.

PUB

No total, a Rússia contabiliza 8.673.860 casos desde o início da pandemia, sendo o quinto país do mundo com mais infeções, depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil e Reino Unido.

As autoridades russas atribuem o forte aumento de contágios e de mortes à "agressividade" da variante delta do novo coronavírus, assim como à falta de respeito pelas normas de segurança sanitária e à baixa taxa de vacinação.