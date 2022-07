Há três países da Europa que dispensam isolamento a infetados

Primeiro acabaram-se os confinamentos gerais, depois as máscaras foram caindo. Agora só resta deixar os períodos de isolamento no passado. Dois anos e meio após a pandemia surgir, há três países da Europa que deixaram de exigir que pessoas infetadas com covid-19 fiquem em quarentena.

Esta semana, a Áustria deu mais um passo para dizer adeus à pandemia. Na terça-feira, Johannes Rauch, ministro da Saúde, anunciou que as pessoas que testarem positivo à covid-19 no país já não terão de cumprir um período de quarentena, porém, só se não apresentarem sintomas, deixando para trás o período de isolamento obrigatório de pelo menos cinco dias.

A nova medida entra em vigor na próxima segunda-feira, 1 de agosto, e prevê que a pessoa, se não se sentir doente, possa sair de casa, mas terá de usar uma máscara FFP2, a menos que esteja ao ar livre e não tenha ninguém a menos de dois metros. Ficou ainda definido que quem estiver infetado não poderá entrar em locais onde seja feito atendimento a pessoas vulneráveis, como hospitais, lares ou centros para pessoas com deficiência.

No entanto, esta não foi a primeira vez que um país europeu colocou de lado a necessidade de pessoas infetadas cumprirem um período de isolamento.

Em fevereiro deste ano, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou o fim do isolamento obrigatório em Inglaterra para pessoas infetadas com covid-19. A medida tornou-se controversa entre os especialistas em saúde pública por considerarem que estava a ser aplicada demasiado cedo, contudo, o Governo justificou o passo como fundamental para fazer avançar uma nova estratégia de combate à pandemia, que passa por priorizar a convivência com a doença, tal como se faz com a gripe.

Um mês depois, Espanha foi pelo mesmo caminho. O Governo de Sánchez decidiu que a covid-19 passaria a ser tratada como uma doença endémica, tendo suprimido a necessidade de quarentena para os casos ligeiros e assintomáticos, passando a acompanhar apenas os doentes graves ou vulneráveis.

Ainda assim, o país definiu que os casos ligeiros de covid-19 deveriam ser acompanhados com alguma cautela, de modo a evitar a propagação de cadeias de transmissão, aconselhando a continuidade do uso de máscaras.

Apesar do relaxamento das medidas nestes países, a maioria dos estados europeus continua a exigir o isolamento de infetados para tentar conter a evolução da pandemia e evitar novas vagas - sobretudo numa altura de férias.

O Governo alemão anunciou em abril que a população infetada poderia, a partir de maio, optar por isolar-se ou não. Porém, poucos dias após a decisão ser comunicada, o ministro da saúde Karl Lauterbach disse que o Executivo tinha decidido abandonar a medida por precaução, mantendo a quarentena de dez dias para quem testar positivo à covid-19, sendo que há a possibilidade do doente receber alta se ao sétimo dia de isolamento testar negativo.

Em França, as regras são diferentes para vacinados e não vacinados, tal como alertou o presidente Emmanuel Macron. As pessoas que testem positivo à covid-19, mas possuam o esquema vacinal completo, devem cumprir um isolamento de sete dias. Já para quem optou por não se vacinar, o período do distanciamento social é mais extenso, aumentando para dez dias.

Em Portugal, o Governo continua a impor algumas regras para combater a pandemia, uma vez que o país é dos mais afetados da Europa, tanto a nível de novos contágios como de mortes. As pessoas infetadas, mas sem sintomas, devem cumprir um período de isolamento de pelo menos cinco dias, já os indivíduos que apresentam sintomas mais graves devem resguardar-se durante pelo menos 10 dias. No entanto, em ambos os casos, não é necessário realizar um novo teste para terminar o isolamento.