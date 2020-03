Há um novo recorde de voo mais longo do mundo. E deve-se à Covid-19

César Castro Hoje às 18:50 Facebook

Um avião da companhia aérea francesa Air Tahiti Nui percorreu uma distância de 15.715 quilómetros em cerca de 16 horas, marcando um novo recorde de maior voo comercial de passageiros da História.

É uma consequência direta de como as companhias aéreas estão a ser fortemente atingidas pelo novo coronavírus. No último dia 14 de março, um voo comercial bateu o recorde de distância mais longa já registada depois de percorrer cerca de 9.765 milhas (cerca de 15.715 quilómetros) desde Papeete, no Taiti, até ao aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris, na França.

A rota inclui, por norma, uma escala no aeroporto de Los Angeles. Com a decisão das autoridades norte-americanas em suspender todos os voos oriundos da UE durante um mês, o voo TN064 acabou por completar a viagem sozinho, sem interrupções, saindo às 3 horas de Papeete e chegando a Paris às 6 horas e 30 minutos do dia seguinte, 15 de março.

À CNN, um porta-voz da Air Tahiti Nui garantiu que o voo "foi operado de maneira excecional, dentro das restrições impostas pelas autoridades americanas diante da epidemia de Covid-19" e com uma "tripulação reforçada" de quatro pilotos.

Entretanto, a empresa já fez saber que, apesar de ter sido bem-sucedida, não pretende repetir o feito.

O recorde anterior era da Singapore Airlines, que oferece um serviço regular de passageiros entre Singapura e Newark, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, cobrindo uma distância de cerca de 15.300 quilómetros.