Há um país imaginário colado a Portugal que está a dar que falar no Twitter

M. A. Hoje às 16:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Já tem hino, Governo, presidente, site próprio e até importantes serviços nas áreas das telecomunicações, entregas e restauração. O Listenbourg, que nasceu como uma piada sobre o fraco conhecimento geográfico dos americanos, não é real mas já move todo um mundo imaginário nas redes sociais.

De piada a caso sério foi um passo. Em poucos dias, o Listenbourg, país imaginário criado no Twitter pelo conhecido influenciador francês Gaspardo, transformou-se num fenómeno de massas, com várias empresas a aderirem à brincadeira. Mas vamos por partes.

Com um território bastante semelhante ao de França, o Listenbourg surge colado a Portugal e a Espanha. A imagem do mapa europeu alterado foi publicada pela primeira vez no passado domingo, dia 30 de outubro, com uma alusão à ignorância geográfica que Gaspardo atribui aos americanos. "Tenho a certeza de que os americanos não sabem o nome deste país", escreveu na publicação, longe de imaginar que a criação se tornaria viral.

PUB

Três dias depois, o país imaginário já tem bandeira, hino, um site próprio, um Governo e um chefe de Estado, que é, obviamente, Gaspard Hoelscher. No Twitter, a página do Listenbourg soma mais de 29 mil seguidores e não faltam publicações de fotos de supostos locais turísticos e patrimoniais desta nova criação geográfica.

Mas o fenómeno vai mais além: a empresa de entregas Deliveroo, a empresa de telecomunicações Free, o banco online Ma French Bank e o McDonald's, por exemplo, decidiram juntar-se a este mundo imaginário, colocando os seus serviços à disposição nesta nação fictícia.

O país foi também convidado a participar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 pelo comité organizador, que aumentou o número de delegações para 207.

Não há, para já, evidências de que o Listenbourg se tenha candidatado à União Europeia (UE) ou às Nações Unidas, mas já há publicações portuguesas e espanholas no Twitter a contestar que o novo estado tenha "roubado" parte dos seus territórios (sobretudo na região da Galiza).