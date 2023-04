Hackers russos são ameaça para os serviços críticos do Reino Unido

Daniela Tender Hoje às 17:35 Facebook

Piratas informáticos russos são uma ameaça à rede informática crítica - hospitais, tribunais, bancos, etc. - do Reino Unido, segundo um alerta do presidente do partido conservador britânico.

"Divulgar esta ameaça não é algo que fazemos levianamente", afirmou Oliver Dowden, presidente do partido conservador britânico, em crítica à organização paramilitar que luta ao lado das tropas russas na Ucrânia. O político defende que é necessário alertar as empresas de cibersegurança de forma a que entendam o atual risco que enfrentam e que tomem medidas para defender o país.

De acordo com a responsável do Centro Nacional de Segurança Cibernética (NCSC) do Reino Unido, Lindy Cameron, não está a ser feito o suficiente para proteger a infraestrutura contra ameaças externas. "Se o Reino Unido é o lugar mais seguro para viver e trabalhar online, a resiliência deve urgentemente passar para o topo da nossa lista de compras relacionadas com o investimento", referiu a CEO do NCSC, numa conferência, em Belfast, esta quarta-feira.

A CEO do NCSC acrescentou ainda que os piratas informáticos são "menos previsíveis" porque "não estão sujeitos ao controlo do Estado".

As autoridades britânicas estão a aconselhar as organizações para que tomem uma atitude defensiva imediata, com o intuito de se protegerem. Para além disso, o presidente do partido conservador britânico já anunciou planos para estabelecer metas de resiliência cibernética, que terão de ser cumpridas no prazo de dois anos, avança a BBC.