Harry e Megan colocam Archie ao microfone no primeiro podcast

JN Hoje às 20:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Primogénito dos duques do Sussex desejou "Feliz Ano Novo" aos ouvintes do programa especial de festas que a empresa do casal produziu para o Spotify.

"Feliz", repete o pequeno Archie, de 19 meses, a seguir ao pai Harry, "Ano Novo", completa, mesmo antes de a mãe, Meghan Markle, terminar as instruções. A mensagem do petiz, com milhões de seguidores em todo o Mundo, não tardou a ser notícia nos meios de comunicação social ingleses e norte-americanos.

"Revelou um ligeiro sotaque [norte-]americano", noticiou o The Guardian, dando a entender que o casamento real do filho mais novo de Diana e Carlos com uma norte-americana, que levou o casal a abandonar os deveres reais no início de 2020 e a começar uma série de negócios para obter independência financeira, ainda não deixa de causar comentários entre os britânicos.

No início deste mês de dezembro, o casal anunciou a criação da Archewell Studio, uma produtora de conteúdos audio, e a parceria de vários anos com a Spotify para emitir programas concebidos e apresentados por Harry e Meghan. Pouco antes, tinha sido anunciado o acordo com a Netflix para a produção de documentários e filmes para a plataforma de streaming.

O programa especial de festas antecipa a série de podcasts que serão emitidos em 2021. Na edição que foi hoje para o ar, Harry e Meghan reuniram uma "coleção de inspiração, reflexão e perspetiva de convidados de todo o mundo, incluindo Stacey Abrams, Christina Adane, José Andrés, Brené Brown, Rachel Cargle, Deepak Chopra, James Corden, Matt Haig, Sir Elton John, Hussain Manawer, Naomi Osaka, Tyler Perry e George the Poet (mais uma surpresa ou duas)".

O pequeno Archie foi a surpresa do programa. Ouça aqui, ao minuto 32.