Ministro do Interior ucraniano entre os 18 mortos da queda de helicóptero em Kiev

O ministro do Interior ucraniano, Denys Monastyrsky, o vice-ministro e um secretário de Estado estão entre as 18 vítimas mortais da queda de um helicóptero, esta quarta-feira, perto de um infantário na região de Kiev. Há ainda 22 feridos.

O helicóptero pertencia aos Serviços de Emergência da Ucrânia.

BREAKING and AWFUL



Interior Minister Denys Monastyrsky, First Deputy Interior Minister Yevhen Yenin and State Secretary of the Ministry of Internal Affairs Yuriy Lubkovych DIED in the HELICOPTER CATASTROPHE in the Kyiv region❗️



A total of 16 victims, including 2 children. pic.twitter.com/pz8I0TcrYE - Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) January 18, 2023

O ministro do interior, Denis Monastyrsky de 42 anos, o vice-ministro, um secretário de Estado e outras 15 pessoas morreram na sequência da queda do helicóptero esta madrugada na cidade de Brovary, periferia de Kiev, disse o chefe da Polícia Nacional da Ucrânia.

"Hoje, 18 de janeiro, um helicóptero dos Serviços de Emergência caiu em Brovary. Como consequência do acidente morreram os dirigentes do Ministério do Interior: o ministro, o vice-ministro e o secretário de Estado", refere a nota da Polícia Nacional. Três crianças também perderam a vida.

De acordo com as autoridades 29 pessoas ficaram feridas.

#SONDAKİKA



Ukrayna başkenti Kiev'de bir helikopter anaokuluna çarparak düştü. #Ukraine #kiev pic.twitter.com/X5cwq9hiPC - DÜNYA HABER (@dunyahaberanlik) January 18, 2023

O ministro do Interior de 42 anos foi um membro proeminente do gabinete do presidente Volodymy Zelensky e desempenhou um papel fundamental na atualização do público sobre as vítimas causadas pelos ataques de mísseis russos desde que a Ucrânia foi invadida em fevereiro de 2022.

"No momento da tragédia estavam crianças e funcionários no interior do infantário", referiu Oleksiy Kuleba, Governador de Kiev, através do Telegram.

Ainda se desconhece as circunstâncias que provocaram a queda do aparelho.