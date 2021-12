Helicóptero despenha-se com chefe do Estado-Maior do Exército indiano a bordo

JN/Agências Hoje às 11:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A Força Aérea da Índia indicou, esta quarta-feira, que o helicóptero em que viajava o chefe do Estado-Maior do Exército, general Bipin Rawat, se despenhou no sul do país, sem adiantar se o acidente provocou vítimas mortais.

"Um helicóptero 'Mi-17V5' da Força Aérea Indiana, com o Chefe do Exército Bipin Rawat a bordo, sofreu um acidente hoje perto de Coonoor, em Tamil Nadu", referiu o departamento de comunicação deste ramo das forças armadas na rede social Twitter. "Foi aberta uma investigação para apurar as causas do acidente", acrescentou, sem especificar as razões da ocorrência nem pormenorizar sobre eventuais vítimas.

A agência de notícias local ANI indicou que, a bordo do helicóptero estavam 14 pessoas, incluindo a mulher de Rawat e vários comandantes militares. O acidente ocorreu numa área arborizada e, segundo fontes militares que pediram anonimato, citadas pela ANI, duas pessoas foram levadas para um hospital próximo com graves queimaduras.

A televisão NDTV de Nova Deli mostrou imagens da área do acidente, onde se podem ver os restos carbonizados da aeronave e várias pessoas em redor do local do acidente a tentar apagar o fogo.

Rawat assumiu o cargo em dezembro de 2016, no meio de uma onda de tensão com o vizinho Paquistão, após uma ação de insurgentes paquistaneses que matou 19 soldados indianos, a que Nova Deli respondeu com ataques "cirúrgicos" na fronteira e com uma campanha diplomática contra Islamabad. Os acidentes com aeronaves militares são frequentes na Índia.

Em 2019, um piloto militar indiano morreu e outros dois ficaram feridos após uma colisão entre o avião de acrobacias que pilotavam e outra aeronave durante exercícios na cidade de Bangalore, no sul da Índia.

Em outubro de 2017 pelo menos cinco membros da Força Aérea Indiana morreram após um helicóptero 'M-17' ter-se despenhado em Arunachal Pradesh, no nordeste.

PUB

Em dezembro de 2015, 10 membros do corpo de fronteira morreram num acidente de aviação em Nova Deli.