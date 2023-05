Helicóptero despenha-se na região russa de Bryansk na fronteira com a Ucrânia

JN/Agências Hoje às 14:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Um helicóptero despenhou-se, este sábado. na região russa de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia, segundo fontes dos serviços de emergência russos.

"De acordo com dados preliminares, o helicóptero despenhou-se na cidade de Klintsi devido a um incêndio no motor", afirmou um porta-voz dos serviços de emergência, citado pela agência de notícias russa TASS.

A fonte acrescentou que estão a ser estudadas informações sobre possíveis vítimas e sobre a propriedade da aeronave.

PUB

⚡️⚡️The Bryansk region of the Russian Federation reported that a Russian helicopter had been shot down pic.twitter.com/dr9yGn73co - Ukrainian Front (@front_ukrainian) May 13, 2023

Utilizadores das redes sociais russas publicaram, entretanto, imagens do incidente, nas quais se ouve uma explosão antes da queda do helicóptero.

Na última semana, as autoridades de Bryansk acusaram a Ucrânia de atacar uma refinaria em Klintsi com um drone.