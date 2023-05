Henry Kissinger, "o mais ativo arquiteto da política externa"

Alfredo Maia Hoje às 16:33 Facebook

Henry Kissinger, ex-secretário de Estado dos EUA, faz este sábado 100 anos.

Com 46 anos de lapso, o académico argentino Carlos E. Pérez Llana cunhou duas sínteses do perfil do mais famoso secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, que hoje completa 100 anos: "Estratega obcecado" e "o mais ativo arquiteto da política externa dos Estados Unidos". A primeira está numa análise ao "legado" de Kissinger na revista "Estudios Internacionales" da Universidade do Chile (janeiro/março de 1977). A outra abre um artigo no diário argentino "Clarín" do dia 19.

Heinz (nome original) Alfred Kissinger nasceu em 27 de maio de 1923 em Fürth, na Alemanha, de onde fugiu com a família, em 1938, às perseguições nazis aos judeus. Naturalizado norte-americano em 1943, Henry Kissinger serviu no Exército dos EUA na II Guerra Mundial, integrando, na Alemanha, os serviços de informações militares.