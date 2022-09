Herdeiro da Red Bull em fuga dez anos depois de ter matado polícia com Ferrari

JN/AFP Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um Ferrari acidentado, um polícia morto e um herdeiro em fuga: dez anos depois, a Tailândia não está mais perto de resolver um dos casos mais mediáticos de atropelamento e fuga.

Vorayuth "Boss" Yoovidhya, príncipe da família de bebidas energéticas Red Bull, é acusado de ter atingido com o seu Ferrari a mota do agente da polícia Wichean Glanprasert, no bairro mais rico de Banguecoque, faz este sábado dez anos. Depois de se esquivar aos procuradores e finalmente fugir da Tailândia num jato privado em 2017, Vorayuth tornou-se um símbolo do que os críticos dizem ser a impunidade desfrutada pelos super-ricos do reino.

"A perceção de diferentes sistemas de justiça para diferentes segmentos da sociedade paralisa a confiança das pessoas na capacidade do Estado tailandês em cumprir a sua responsabilidade de proteger os direitos humanos de todo o povo tailandês", diz a Amnistia Internacional Tailândia à agência France Presse.

Como neto do co-fundador da Red Bull, Chaleo Yoovidhya, que morreu em 2012, Vorayuth faz parte de um clã com um valor líquido estimado em 26,4 mil milhões de dólares (aproximadamente o mesmo em euros) - o que faz dela a segunda família mais rica da Tailândia, segundo a Forbes. "Esta família não só é poderosa na Tailândia, como também é muito poderosa a nível mundial", disse à AFP o analista político tailandês Pavin Chachavalpongpun, da Universidade de Quioto.

Estilo de vida glamoroso

Poucas horas após o acidente, os investigadores seguiram um rasto de líquido dos travões até à propriedade em Banguecoque da família Yoovidhya, onde encontraram um veículo amassado, com o para-brisas estilhaçado. A polícia aceitou inicialmente uma indicação de que um empregado estava a conduzir o Ferrari, mas Vorayuth tornou-se o principal suspeito e a sua família pagou mais tarde aos familiares da vítima uma indemnização de cem mil dólares, de acordo com a BBC e o "The New York Times".

PUB

Durante cinco anos, Vorayuth jogou ao gato e ao reto com o tribunal - alegando através de advogados que estava no estrangeiro a tratar de negócios ou doente - enquanto fotografias documentavam um estilo de vida luxuoso: viver em Londres, assistir a eventos de corridas da Red Bull, férias na praia e viagens de esqui.

As acusações de excesso de velocidade, condução embriagada e não prestação de assistência expiraram, antes de um tribunal de Banguecoque ter emitido tardiamente um mandado de captura em 2017. Nessa altura, Vorayuth já tinha fugido.

Em 2020, as autoridades tailandesas retiraram todas as acusações contra Vorayuth, desencadeando um enorme protesto público - incluindo uma campanha de comunicação social para que se boicotasse a Red Bull. Para tentar travar esta reação, o TCP Group - a empresa-mãe da Red Bull Thailand - distanciou a empresa do caso, dizendo que o assunto era privado.

Vorayuth "Boss" Yoovidhya Foto: AFP

Enquanto a raiva aumentava, e com as manifestações anti-governamentais lideradas pelos jovens a crescerem nas ruas, o gabinete do primeiro-ministro Prayut Chan-O-Cha ordenou uma revisão do caso, que concluiu que toda a investigação tinha sido "comprometida".

Ainda assim, foi possível notar um grande contraste entre o arrastar dos pés no caso Vorayuth com a ação rápida levada a cabo contra os líderes de protesto anti-Governo, muitos dos quais foram brindados com múltiplas acusações de difamação real, que acarretam uma pena de prisão até 15 anos.

A Procuradoria-Geral da Tailândia anunciou novas acusações contra Vorayuth e, em setembro de 2020, a Interpol emitiu um aviso vermelho para a sua prisão. Uma versão atualizada de março do ano passado dizia que Vorayuth tinha feito uma tentativa de aceder ao Aviso Vermelho e que, na altura, provavelmente estava em França. O alerta também cita a Áustria - onde Red Bull tem a sua sede - como um possível esconderijo.

Falta uma taxa

No mês passado, uma acusação de utilização de cocaína expirou, disse o gabinete do Procurador-Geral da Tailândia, deixando apenas uma via para os procuradores prosseguirem contra Vorayuth: a condução imprudente causando a morte, que implica uma pena máxima de 10 anos de prisão.

O gabinete do procurador-geral tailandês disse à AFP que a acusação é válida até 2027. Poucos, no entanto, esperam que Vorayuth enfrente os tribunais.

"Mesmo desde o início, muitas pessoas já sabiam como iria terminar", afirma o analista política Pavin Chachavalpongpun, notando uma intensa raiva pública em torno do caso. "Pessoas ricas a cometer crimes e a escaparem tornaram-se tão normalizadas na sociedade tailandesa, mas os tailandeses não aceitam que esteja tudo bem".