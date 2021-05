Herói nos EUA, está preso como traidor no Paquistão

Hoje às 13:48 Facebook

Shakeel Afridi ajudou a agência norte-americana CIA a localizar e abater Osama bin Laden, líder da rede terrorista al-Qaeda e responsável pelos atentados de 11 de setembro de 2001.

Considerado um herói nos Estados Unidos, mas criticado como um traidor no Paquistão, Shakeel Afridi pagou um preço elevado pelo seu papel na morte de Osama bin Laden, responsável pelos atentados em solo norte-americano a 11 de setembro de 2001, que fizeram cerca de três mil mortos. Dez anos depois de o líder da rede terrorista al-Qaeda ter sido abatido, o sofrimento do médico está longe do fim. Ao organizar uma campanha falsa de vacinação contra a hepatite, o paquistanês ajudou a agência norte-americana de informação CIA a localizar Bin Laden em Abbottabad, no Norte do Paquistão, onde o jiadista foi morto pelas forças especiais dos EUA a 2 de maio de 2011.

Detido desde então, Afridi está isolado numa prisão da província de Punjab. E nada indica que virá a ser absolvido pela Justiça paquistanesa. "Sejamos claros: Afridi pagou o maior preço pelo ataque contra Bin Laden", diz, à agência noticiosa AFP, Michael Kugelman, diretor-adjunto para a Ásia do Wilson Center, sediado em Washington, nos EUA.