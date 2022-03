Hillary Clinton está infetada com covid-19 e com sintomas "leves"

JN/Agências Hoje às 00:58 Facebook

A ex-secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, revelou esta terça-feira que testou positivo à covid-19 e apresenta sintomas "leves" da doença, enquanto o marido e ex-presidente, Bill Clinton, está em confinamento apesar de ter testado negativo.

A ex-candidata presidencial pelos democratas destacou, através das suas redes sociais, que se está a sentir bem, apesar de infetada com o coronavírus SARS-CoV-2.

Já o marido da Hillary Clinton, o ex-presidente norte-americano, Bill Clinton, realizou um teste com resultado negativo mas encontra-se em quarentena até que a sua casa seja totalmente desinfetada, referiu ainda. Um porta-voz do ex-presidente dos EUA revelou na rede social Twitter que Bill Clinton continuará a ser testado nos próximos dias.

Hillary Clinton, de 74 anos, destacou também que está "mais grata do que nunca pela proteção que as vacinas podem fornecer contra doenças graves". A democrata apelou à população para que se vacine e tome as doses de reforço.

Também o ex-presidente norte-americano, Barack Obama, anunciou no início deste mês que tinha testado positivo para a covid-19.