Holanda reforça medidas após aumento significativo de infeções

As autoridades holandesas estão preocupadas com a escalada de infeções com o novo coronavírus e aplicam a partir desta terça-feira mais medidas de contenção, depois de o país ter registado 19.326 casos de contaminação na última semana.

As autoridades estão preocupadas com os sinais de escalada das contaminações com o novo coronavírus e assinalam os 3025 casos de infeção nas últimas 24 horas como exemplo da situação de perigosidade da pandemia.

Esta terça-feira ao fim do dia entram em vigor as novas medidas anunciadas pelo Governo na segunda-feira, que incluem o encerramento de restaurantes no máximo às 22 horas, a proibição de público em eventos desportivos, a possibilidade de convidar apenas até três pessoas para uma casa particular ou o limite de capacidade de grupos até 30 pessoas em ambientes internos e 40 em ambientes externos.

Além disso, será aplicada a recomendação do uso de máscaras dentro de lojas de grandes cidades (Amesterdão, Roterdão e Haia), medida bastante polémica que o Governo sempre defendeu como de pouca utilidade para conter infeções, o que está a gerar críticas por parte de grandes superfícies comerciais.

O número de casos ativos na Holanda pode ser agora de cerca de 145 mil, de acordo com o Instituto de Saúde Pública deste país, num cálculo baseado em estimativas, porque os testes não estão a ser feitos em doentes assintomáticos, devido à saturação dos laboratórios.

As unidades de cuidados intensivos na Holanda, contudo, estão longe do ponto crítico, com apenas 142 pessoas internadas nesses serviços, para além de 693 doentes internados com covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.