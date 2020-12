Homem abatido após disparos durante concerto de Natal em Nova Iorque

JN Hoje às 00:38 Facebook

Um homem foi abatido pela Polícia, este domingo, após disparos durante um concerto de Natal na Catedral de São João o Divino, em Nova Iorque, EUA. Não há registo de feridos.

Um coro tinha-se juntado no topo da escada da catedral para cantar músicas de Natal, durante a tarde deste domingo, quando o suspeito apareceu no local com duas pistolas e abriu fogo para o ar, segundo as autoridades, avança a CNN.

Dois agentes da Polícia de Nova Iorque e um sargento estiveram no local e abriram fogo, atingindo o homem na cabeça, disse uma fonte policial. Os oficiais que estavam no local no momento dos disparos foram contratados para a segurança do espetáculo.

"Estava a decorrer uma espécie de concerto nas escadas (da igreja). Um indivíduo começou a disparar e os agentes que estavam no local enfrentaram-no", contou o tenente John Grimpel, porta-voz da Polícia de Nova Iorque, à CNN.

O agressor, um homem na casa dos 50 anos, foi declarado morto no Hospital St. Luke's no final da tarde de domingo, revela a CNN.

"Não temos muitas informações, mas a nossa gratidão vai para os agentes. As pessoas devem manter a área limpa enquanto a polícia continua a investigação", escreveu o presidente do município de Manhattan, Gale Brewer, no Twitter.