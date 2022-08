Homem armado tenta entrar em escritório do FBI em Ohio

JN/Agências Hoje às 19:18 Facebook

Um homem armado, com colete à prova de bala, tentou violar esta quinta-feira uma área de rastreio de segurança num escritório de campo do FBI em Ohio, depois fugiu e trocou tiros com as forças de segurança, disseram as autoridades.

O confronto no escritório de campo do FBI (Federal Bureau of Investigation) em Cincinnati surge numa altura em que as autoridades alertam para um aumento das ameaças contra agentes federais nos dias que se seguiram a uma busca na propriedade Mar-a-Lago do ex-presidente Donald Trump, na Florida.

Oficiais federais disseram que o homem tinha "tentado violar" a área de rastreio dos visitantes no escritório do FBI e fugiu quando foi confrontado por agentes.

O homem foi perseguido na autoestrada Interestadual 71 e trocou tiros com a polícia, de acordo com a Clinton County Emergency Management Agency.

As autoridades encerraram a autoestrada interestadual em ambos os sentidos, uma vez que a polícia permaneceu no local.

Não houve até ao momento registo de feridos.

Oficiais em Ohio fecharam um raio de uma milha perto da autoestrada interestadual e exortaram os residentes e proprietários de empresas a fecharem as portas e a permanecerem no interior.

Uma equipa de provas do FBI chegou ao escritório para investigar, de acordo com várias reportagens dos meios de comunicação social.

Têm havido ameaças crescentes nos últimos dias contra agentes e escritórios do FBI em todo o país desde que agentes federais executaram um mandado de busca em Mar-a-Lago.

No Gab, um site de comunicação social popular entre os supremacistas e antissemitas brancos, os utilizadores avisaram que se estão a preparar para uma revolução armada.

Os funcionários federais também têm seguido uma série de outras conversas sobre o Gab e outras plataformas que ameaçam com violência agentes federais.

O diretor do FBI, Christopher Wray, denunciou as ameaças ao visitar outro escritório do FBI no Nebrasca na quarta-feira.

"A violência contra a aplicação da lei não é a resposta, não importa com quem se está aborrecido", disse Wray na quarta-feira em Omaha.

O FBI na quarta-feira também avisou os seus agentes para evitarem os manifestantes e assegurarem que os seus cartões-chave de segurança "não sejam visíveis fora do espaço do FBI", citando um aumento das ameaças nos meios de comunicação social contra o pessoal e instalações do FBI.

Também advertiu os agentes para estarem cientes do seu entorno e dos potenciais manifestantes.

O aviso não mencionou especificamente a busca desta semana de Mar-a-Lago, mas atribuiu as ameaças 'online' a "recentes reportagens dos meios de comunicação social sobre a atividade de investigação do FBI".