Pelo menos dois feridos em "incidente terrorista" em Londres

Um homem foi baleado e morto pela polícia em Streatham, no sul de Londres, após esfaquear várias pessoas na rua. O incidente está a ser tratado como um ato de terrorismo.

Na conta oficial do Twitter, as autoridades londrinas pedem às pessoas de Streatham para evitar a zona. As circunstâncias do incidente estão a ser investigadas pela Polícia Metropolitana de Londres, que já confirmou a morte do suspeito e a existência de pelo menos dois feridos.

O caso está a ser tratado por um ato terrorista. Vários vídeos nas redes sociais mostram um grande aparato policial e pessoas caídas no chão.

A imprensa britânica não assegura o número total de feridos, mas avança que várias pessoas foram esfaqueadas. O Serviço de Emergência de Londres ("London Ambulance Service") confirmou estar em Streatham, a responder a um incidente,​​​​​ com uma "série de recursos". "Estamos a trabalhar em permanência com outros serviços de emergência e a tratar um número de pessoas no local", refere em comunicado.

A zona de Streatham é descrita como muito concorrida ao domingo à tarde, sendo especialmente usada pelos londrinos para fazer compras.