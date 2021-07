Homem com alzheimer esqueceu o casamento e voltou a casar com a mulher

JN Hoje às 14:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Numa noite de sábado no último dezembro, enquanto Peter e Lisa Marshall aninhados no sofá assistiam ao seu programa de televisão favorito, Peter olhou para Lisa e perguntou se ela se casaria com ele. O que Peter não se lembrava é que eles já eram casados.

Diagnosticado com Alzheimer há três anos, Peter começou a perder memórias - até mesmo as do seu romance de conto de fadas. Esqueceu-se da primeira vez que se encontraram, deram as mãos e se beijaram, e esqueceu-se do próprio casamento. "É de partir o coração", disse Lisa, de 54, à CNN. "Fizemos novas memórias, mas dói". Peter não se lembra de nada e agora muito menos do que aconteceu há 20 anos.

O casal casou-se há 12 anos, conheceu-se como vizinhos em Harrisburg, na Pensilvânia.

Quando questionada sobre o que ela mais ama no seu marido, Lisa fez uma pausa, contendo as lágrimas: "A maneira como ele me ama". Ele é tão gentil, tão sedutor, divertido e romântico. Ele sempre foi tão apaixonado por nós. Por mim."

Aceitar a nova realidade foi difícil para ambos. Tudo começou quando Peter se começou a esquecer constantemente das chaves de casa. Depois da carteira. De seguida começou a esquecer-se das palavras e o que significavam. Às vezes, esforçava-se para formar frases.

Após testes extensivos, Peter foi diagnosticado com doença de Alzheimer a 30 de abril de 2018. "Eu não entendi até começar a procurar informação e perceber que isso teria um impacto profundo nas nossas vidas e levaria o meu marido", disse Lisa. A doença rapidamente tomou conta da vida do casal. Memórias que eles pensaram que permaneceriam com eles por toda a vida desapareceram rapidamente para Peter.

Uma dessas memórias queridas era o casamento. A primeira vez que Peter se esqueceu quem era Lisa, ambos estavam em viagem por Rhode Island, numa casa alugada da família, um refúgio regular quando precisavam de uma escapadela na praia.

PUB

"Quando chegámos a casa, ele correu para o meu lado e abriu a porta para mim, e me acompanhou até nossa casa e estava tão nervoso para me mostrar o lugar. Foi adorável, mas eu continuei a aguardar que ele voltasse à realidade, mas ele nunca o fez. Apaixonou-se por mim duas vezes", disse.

Outra vez, enquanto Peter e Lisa assistiam a série de TV "New Girl", uma cena de casamento fê-la chorar. Peter percebeu as lágrimas e começou a rir, antes de apontar para a tela e dizer: "Vamos lá." E acrescentou: "Vamos casar". "Vai dar muito trabalho", disse ele, sem perceber que acabara de pedir a sua mulher em casamento.

"Foi tão comovente para mim. Ele apaixonou-se por mim duas vezes. Sinto-me honrada. Sinto-me como uma princesa, como a Cinderela. Sou a miúda mais sortuda do mundo", disse Lisa.

A 26 de abril, Peter e Lisa voltaram ao altar. Com a ajuda de um especialista em demência, que também presidiu a cerimónia, os dois partilharam votos simples.

Durante os votos, Peter apenas disse: "Lisa, amo-te". "E isso é tudo o que eu precisava ", concluiu Lisa.