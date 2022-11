Homem condenado por 90 violações, a maioria de menores

JN/Agências Hoje às 17:59 Facebook

Um tribunal sul-africano condenou esta terça-feira um homem por mais de 90 violações, algumas envolvendo crianças, num caso que chocou o país.

Um tribunal em Palm Ridge, nos arredores de Joanesburgo, condenou Nkosinathi Phakathi, 38 anos, por atacar estudantes e também forçar crianças a vê-lo cometer as violações, crimes que cometeu ao longo de nove anos, entre 2012 e 2021.

"Atacava as vítimas quando estas iam ou voltavam da escola ou do trabalho, de manhã ou à noite. Nalguns casos nas próprias residências", detalhou num comunicado Lumka Mahanjana, porta-voz da Procuradoria.

"O arguido apresentava-se como eletricista que ia consertar um aquecedor de água ou outros eletrodomésticos e cometia as violações. Nalguns casos, quando violava mais do que uma vítima, obrigava a outra a assistir", acrescenta-se no comunicado.

As vítimas eram maioritariamente crianças em idade escolar, a mais nova tinha 9 anos e a mais velha 44, de acordo com a Procuradoria.

Phakathi, que cometeu os crimes em Ekurhuleni, leste de Joanesburgo, entre 2012 e 2021, foi detido em março de 2021 quando tentava regressar à casa de uma das vítimas, adiantou a Procuradoria.

Na ocasião, quando tentava escapar, a polícia alvejou-o numa perna, que teve de ser amputada.