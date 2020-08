Homem condenado por violação e homicídio há 37 anos foi considerado inocente nos EUA

JN/Agências Hoje às 18:47 Facebook

Um cidadão norte-americano da Florida que passou 37 anos na cadeia depois de condenado por violação e de homicídio foi libertado esta quinta-feira após uma investigação ter detetado novas evidências que provam a sua inocência.

Robert Duboise, hoje com 56 anos, estava a cumprir prisão perpétua, depois de condenado em 1983 pelo assassínio de Barbara Grams, de 19 anos, que fora raptada, violada e espancada no regresso a casa após ter saído do trabalho um centro comercial em Tampa (Florida).

A condenação de Duboise concentrou-se numa única prova: uma alegada dentada na cara da vítima. Um informador de uma cadeia também ajudou à condenação.

Esta quinta-feira, uma advogada da organização Innocence Project e outra da Unidade de Revisão de Penas do Condado de Hillsborough falaram numa audição no tribunal e desmontaram as provas falsas que levaram à prisão de Duboise.

Os especialistas forenses provaram que a marca na cara da vítima não era proveniente de uma dentada e que as declarações do informador não eram credíveis.

O juiz Christopher Nash decidiu, então, que Duboise, que cumpria a sentença numa prisão em Hardee Conty, também na Florida, fosse imediatamente libertado.

Teresa Hall, a advogada da Unidade de Revisão de Penas -- entidade que se dedica a rever potenciais condenações erradas -, indicou ter revisto mais de 3.500 páginas do processo e que percebeu que muitas das provas físicas tinham sido destruídas.

No entanto, acrescentou que conseguiu ter acesso ao 'kit' de violação no gabinete dos exames médicos e forenses do condado e que processou, depois, o ADN, cujo resultado, uma semana depois, excluiu Duboise.

"Robert [Duboise] sabia que o ADN iria ilibá-lo. Mesmo depois de saber, há dez anos, que as provas biológicas foram destruídas, nunca desistiu", disse Susan Friedman, advogada do Innocence Project.

Robert Duboise deverá sair em liberdade ainda esta quinta-feira.

A acusação e a defesa estão agora a lidar com o processo em duas fases, uma vez que a audição desta quinta-feira se destinava a obter uma redução da pena de Duboise.

O juiz marcou para 14 de setembro próximo uma audição para ouvir uma moção para retirar formalmente todas as acusações a Duboise.

"[Duboise] é um homem gentil e profundamente empenhado na sua fé. Hoje é o primeiro dia de que o sistema começa a reconhecer o que tem sido dito ao longo de 37 anos, que é um homem inocente e que foi erradamente condenado", sublinhou Susan Friedman.

Desconhece-se ainda o que irá fazer judicialmente Robert Duboise, depois de 37 anos passados por erro judiciário na prisão.