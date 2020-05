Homem de confiança de Donald Trump testou positivo para covid-19

JN Hoje às 19:11 Facebook

A Casa Branca confirmou que o presidente Donald Trump e o vice-presidente Mike Pence deram negativo para o novo coronavírus.

Um membro das Forças Armadas dos EUA, que trabalha na Casa Branca, testou positivo para a covid-19, anunciou um porta-voz da Casa Branca, esta quinta-feira.

A Casa Branca confirmou, ainda, que o presidente Donald Trump e o vice-presidente Mike Pence testaram negativo para o novo vírus que originou a pandemia, depois de terem sido informados do caso positivo do militar que trabalha na Casa Branca.

"Fomos recentemente notificados pela Unidade Médica da Casa Branca de que um membro do Exército dos Estados Unidos, que trabalha no campus da Casa Branca, deu positivo para o coronavírus", disse Hogan Gidley, principal vice-secretário de imprensa, em comunicado enviado à imprensa.

O documento acrescenta que "o presidente e o vice-presidente deram negativo para o vírus e permanecem de ótima saúde".

Gidley escusou-se a identificar o indivíduo infetado, afirmando apenas que se trata de um funcionário da Casa Branca, um dos homens de confiança do presidente.

No início de abril, os médicos da Casa Branca fizeram testes rápidos ao novo coronavírus para pessoas "próximas" do presidente e vice-presidente.

Este não é o primeiro susto do presidente com alegada exposição ao vírus. No início deste ano, uma comitiva brasileira tinha visitado o presidente norte-americano num "resort" de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. Um diplomata e um senador que acompanharam Bolsonaro testaram positivo para a doença covid-19.

Na altura, Trump encarava a covid-19 com alguma netiência, mas acabou fazer o teste, tal como noticiou o JN na ocasião.