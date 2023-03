Homem de confiança do Papa demite-se da Proteção de Menores do Vaticano

Hans Zollner, o responsável pela Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores, demitiu-se. O padre jesuíta alemão foi escolhido pelo Papa Francisco para coordenar a denúncia e o combate aos abusos sexuais na Igreja Católica.

Numa nota publicada no Twitter, informa sobre a sua saída e acusa a comissão onde esteve nos últimos nove anos de falta de transparência.

Zollner esteve em Lisboa na apresentação do relatório elaborado pela Comissão Independente sobre os abusos sexuais de crianças por membros da Igreja.

Numa entrevista ao JN, em 2011, afirmou que a Conferência Episcopal e as Congregações Religiosas, perante as denúncias, não devem apenas limitar-se a cumprir "as obrigações da Lei Canónica porque isso não é suficiente", exigindo uma "mudança de mentalidade". "Se as pessoas sentem, à partida, que não vai ser feita justiça e que a Lei não está do lado delas, então, o mais certo, é não falar. E outra coisa, mesmo que falem, que vão à polícia, como vão provar o que aconteceu? É uma pergunta que tem que ser feita e cuja resposta é difícil. E, claro, socialmente, há uma tendencia para condenar as vítimas e não as apoiar", referiu Hans Zollner.