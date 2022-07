"Homem de Somerton": Um dos maiores mistérios de Austrália pode ter sido desvendado

Inês Inteiro Hoje às 14:54 Facebook

Derek Abbott, professor da Universidade de Adelaide, na Austrália, afirma ter identificado o "Homem de Somerton", um dos casos mais emblemáticos da Austrália. O corpo foi encontrado em 1948, ficando com identidade desconhecida durante mais de 70 anos.

De acordo com o docente, o corpo pertencia a Carl Webb, um engenheiro elétrico de Malbourne, com 43 anos. A investigação conseguiu concluir que o homem era o mais novo de seis irmãos e esteve casado com uma mulher chamada Dorothy Roberson.

O médico-legista ainda vai ser chamado para confirmar a identidade.

A polícia forense australiana não divulgou, até agora, nenhuma declaração sobre estas informações nem forneceu detalhes sobre a investigação desenvolvida. Em maio do ano passado, as autoridades responderam ao pedido de Derek para a exumação do corpo para pesquisa.

A investigação de Abbott foi realizada com a genealogista americana Colleen Fitzpatrick e, para a investigação, a dupla analisou provas de ADN de cabelos apanhados de um molde de gesso feito pelos investigadores há mais de meio século.

O corpo do "Homem de Somerton" foi encontrado em 1948 e a sua identidade tem sido um mistério desde então. Foi encontrado num muro, na praia de Somerton, por banhistas na manhã do dia 1 de dezembro, sem qualquer tipo de identificação, tendo com ele um bilhete de comboio e uma mala com roupa.

O homem também tinha parte de um poema persa no bolso, que continha um código desconhecido, o que durante muitos anos levou à especulação de que se tratava de um espião russo, informação que nunca foi confirmada.

O médico que realizou a autópsia, na altura da descoberta, concluiu que o homem tinha morrido de insuficiência cardíaca devido a envenenamento e o médico legista não excluiu a hipótese de homicídio.