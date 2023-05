Homem detido depois de usar carro para forçar entrada no Vaticano

JN / AFP Hoje às 07:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia deteve um homem que usou o carro para forçar um portão na Cidade do Vaticano na noite de quinta-feira depois de ter sido impedido de entrar, confirmaram as autoridades da Santa Sé.

O incidente aconteceu pouco depois das 20 horas locais (18 horas em Portugal continental), quando o homem apareceu numa das entradas do Vaticano. Quando a Guarda Suíça em patrulha rejeitou a entrada porque não tinha um passe para entrar, o homem regressou a conduzir o carro "em grande velocidade, forçando os dois postos de controlo", lê-se num comunicado.

Um membro da polícia do Vaticano terá disparado para estourar um dos pneus, mas o carro continuou em movimento. Os polícias soaram um alerta e todos os outros pontos de acesso ao Vaticano foram fechados.

PUB

Quando o carro finalmente parou, o condutor saiu por conta própria e foi detido. O homem foi submetido a um exame médico que determinou que sofria de uma condição "psicofísica grave".

Não se sabe se o Papa Francisco estava perto do incidente, que ocorreu no portão de Santa Anna, uma das principais entradas do estado da Cidade do Vaticano, no coração de Roma. De acordo com o jornal britânico "The Guardian", o papa mora do outro lado da Cidade do Vaticano, no hotel Santa Marta, onde normalmente estaria a jantar e a retirar-se para o quarto.

Embora os visitantes possam entrar na Basílica de São Pedro e nos museus do Vaticano durante o dia e as pessoas com receitas médicas possam ir à farmácia do Vaticano, é necessária permissão para entrar noutros edifícios, nomeadamente à noite.

O homem, cuja identidade não foi divulgada, está detido no Vaticano enquanto aguarda uma investigação ao incidente.